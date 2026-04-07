Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όταν «drone φορτωμένο με εκρηκτικά» και «ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

“A husband and wife—Musa Anwar Rasool and Mujda Asaad Hassan—were killed. These attacks are a violation of international law and constitute a war crime, and are strongly condemned.” — Statement.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αντιτρομοκρατικού αγώνα της περιφέρειας της Κουρδιστάν ανέφερε ότι «το συμβάν σημειώθηκε στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη σε σπίτι πολιτών (…) στη Ντάρα Σακράν, στην επαρχία της Ερμπίλ», προσθέτοντας πως τα θύματα είναι «άνδρας και η σύζυγός του».

An attack that ended 2 lives in an instant & left behind 2 children, Perî & Dilîn, to face the world as orphans. pic.twitter.com/WrYwxQvOVs

Ο κυβερνήτης της Ερμπίλ Ομέντ Χοσνάου κατήγγειλε μέσω Facebook την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

A couple was killed after a drone struck their home northwest of Erbil, as authorities described the past 24 hours as among "the most difficult" the Kurdistan Region has faced, following a wave of nearly two dozen attacks.

— Rudaw English (@RudawEnglish) April 6, 2026