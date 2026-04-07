Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όταν «drone φορτωμένο με εκρηκτικά» και «ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αντιτρομοκρατικού αγώνα της περιφέρειας της Κουρδιστάν ανέφερε ότι «το συμβάν σημειώθηκε στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη σε σπίτι πολιτών (…) στη Ντάρα Σακράν, στην επαρχία της Ερμπίλ», προσθέτοντας πως τα θύματα είναι «άνδρας και η σύζυγός του».

Ο κυβερνήτης της Ερμπίλ Ομέντ Χοσνάου κατήγγειλε μέσω Facebook την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

