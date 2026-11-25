Δυο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εναντίον δυο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης, την 22α Νοεμβρίου, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Ουκρανία, ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (25/11) οι τοπικές αρχές.

«Με βαθιά θλίψη και μεγάλη υπερηφάνεια αποτίνω σήμερα φόρο τιμής σε δυο ήρωες των ναυτικών δυνάμεών μας», ανέφερε μέσω Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

أنعى اليوم بكل الحزن والاعتزاز اثنين من أبطال قواتنا البحرية، الشهيد ر.ع.و/ الطاهر عبدالله الصادق، والشهيد الملازم/ علي محمد الصيد، اللذين ارتقيا شهيدين متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها أثناء أداء واجبهما الوطني إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضت له قاعدة بنغازي البحرية. — Saddam Haftar (@saddamhaftar) November 24, 2026

«Έπεσαν μάρτυρες μετά τα τραύματα που υπέστησαν κατά την άσκηση του εθνικού καθήκοντός τους στην εγκληματική επίθεση που είχε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση της Βεγγάζης», πρόσθεσε.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, ο Οσάμα Χαμάντ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στο γενικό επιτελείο των ΛΑΕΔ.

Ανέφερε πως οι δυο πεσόντες υπέκυψαν σε «τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της ύπουλης ουκρανικής επίθεσης εναντίον του λιμανιού της Βεγγάζης».

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις της Κυριακής σε λιμενική εγκατάσταση και στα ανοικτά της Βεγγάζης, της κυριότερης πόλης της ανατολικής Λιβύης. Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα να βυθιστεί ρωσική κορβέτα και να χτυπηθεί ρωσικό φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με το Κίεβο. Κατά τον κ. Ζελένσκι, ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε επτά μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα ουκρανικής κατασκευής στην «υποδειγματική επιχείρηση» σε «αντίποινα για τον πόλεμο της Ρωσίας» εναντίον της χώρας του από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, αξίωσε εξηγήσεις από το Κίεβο, η ανταγωνιστική κυβέρνηση, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, απαίτησε να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για την πιθανή ουκρανική στρατιωτική παρουσία στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στην αστάθεια και στις διαιρέσεις μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι, το 2011. Η χώρα συνεχίζει να έχει δυο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις, μια στην πρωτεύουσα Τρίπολη υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και αντίπαλη, στη Βεγγάζη, που θεωρείται προσκείμενη στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του. Η κυβέρνηση που πρόσκειται στον στρατάρχη Χαφτάρ έχει συνάψει εδώ και κάποια χρόνια στενές στρατιωτικές και στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Ο ΟΗΕ ζητά να γίνει άμεσα ανεξάρτητη έρευνα

Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) κατήγγειλε τις επιθέσεις ώρες αφότου εξαπολύθηκαν, καλώντας να διενεργηθεί «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», με ανακοίνωσή της μέσω X, ενώ παρότρυνε να γίνεται σεβαστή η λιβυκή εθνική κυριαρχία.