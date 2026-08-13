Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων έναν ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας, στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, στην πρώτη αναφορά για απώλειες σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει ελαττώσει τις στοχευμένες επιθέσεις του στον θύλακα υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί δήλωσαν ότι το πρώτο πλήγμα στοχοθέτησε δύο ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, σε δυτική περιοχή της Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Το άλλο πρόσωπο τραυματίστηκε, είπαν.

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως το αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις είχε στόχο διοικητή της Χαμάς που σχεδίαζε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Αργότερα σήμερα, ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) εκτόξευσε τρεις πυραύλους εναντίον ενός οχήματος που κινούνταν στη δυτική Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της Πόλης της Γάζας και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους δύο ανθρώπους, σύμφωνα με υγειονομικούς και αυτόπτες μάρτυρες.

Το υπό τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε επίσης σε μια ανακοίνωση τη “δολοφονία” από το Ισραήλ του συνταγματάρχη της αστυνομίας Τζαμάλ Αμπού Κμάιλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν.

Το Ισραήλ είχε εντείνει τις επιθέσεις σε μέλη της υπό τη Χαμάς αστυνομικής δύναμης μετά την έναρξη της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, σκοτώνοντας δεκάδες από αυτούς, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφάλειας και υγείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σημειώθηκε πρόοδος στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χαμάς, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται καθώς η Χαμάς θα αφοπλίζεται και μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης θα εργάζεται μαζί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να ασφαλίσουν τον θύλακα.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι απορρίπτει το πιο πρόσφατο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα παρότι ο ισραηλινός στρατός είχε ουσιαστικά σταματήσει τις επιθέσεις στον θύλακα υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Χαμάς δήλωσε πως συμφώνησε στο σχέδιο προκειμένου να αποφευχθεί μια επανάληψη του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από το αν το Ισραήλ ανταποκριθεί πρώτα στις δεσμεύσεις του, περιλαμβανομένης της αποχώρησης και της διακοπής των επιθέσεων.

Χθες Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι ένας άνδρας χτυπήθηκε σε αεροπορικό πλήγμα ώστε να αντιμετωπιστεί απειλή σε Ισραηλινούς στρατιώτες. Υγειονομικοί στη Γάζα δήλωσαν πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση στην πόλη Μπέιτ Χανίγια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.250 Παλαιστινίους στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι. αφότου μια εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ σταμάτησε δύο χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας τον Οκτώβριο.

Δεν είναι σαφές πόσοι από εκείνους που έχουν σκοτωθεί μπορεί να ήταν μαχητές καθώς η Χαμάς δεν δίνει συνήθως πληροφορίες για μαχητές που σκοτώθηκαν.

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό.