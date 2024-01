Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ισικάουα μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα, Δευτέρα 1 Ιανουαρίου, την Ιαπωνία, μετέδωσε το Kyodo News, επικαλούμενο την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέρειας της Ισικάουα.

Σύμφωνα με αναφορές στο κρατικό δίκτυο ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, ενώ τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται ακατάπαυστα μέσα στη νύχτα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από κτήρια που κατέρρευσαν. Υπολογίζεται πως υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες άλλοι που θα διανυκτερεύσουν στον δρόμο.

Όπως αναφέρουν διεθνείς ανταποκρίσεις, δεκάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει σε πολλές πόλεις, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων κάτω από τα ερείπια. Ο σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 16:10 τοπική ώρα τη Δευτέρα, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Περίπου 60 δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τον αρχικό σεισμό, ενώ εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος ενός μεγάλου μετασεισμού άνω των 7 Ρίχτερ.

Ο Jeffrey Hall, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kanda, δήλωσε ότι αισθάνθηκε τρέμουλο για περίπου δύο λεπτά, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη Yokohama, στην άλλη πλευρά του κύριου νησιού της Ιαπωνίας. Σε δηλώσεις του στο BBC, τόνισε ότι ο σεισμός ήταν «πολύ, πολύ σοβαρός».

Ένας snowboarder που έκανε διακοπές στις Άλπεις Hakuba της Ιαπωνίας είπε ότι ολόκληρο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του σείστηκε. Μιλώντας στο Reuters, ο Baldwin Chia είπε ότι ανησυχεί για τις χιονοστιβάδες, αλλά δεν έχει λάβει αναφορές για κάτι τέτοιο.

Ο Τζόζεφ Τέιμ, ένας Βρετανός που ζει στη χώρα, είπε στο BBC ότι ένιωσε τον σεισμό από το σπίτι του ακριβώς βόρεια του Τόκιο – 320 μίλια (514 χιλιόμετρα) μακριά από το επίκεντρο. «Το σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε είναι περίπου 40 ετών και έτρεμε λίγο», είπε.

Αξιωματούχοι στην πόλη Suzu, στην επαρχία Ishikawa, δήλωσαν ότι πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος κατέρρευσαν, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφελείας Hokuriku Electric Power.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετές εκατοντάδες μέτρα του κεντρικού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μεταξύ των πόλεων Τογιάμα και Καναζάουα είχε γκρεμιστεί από κατολίσθηση.

Αρχικά, εκδόθηκε προειδοποίηση για μεγάλο τσουνάμι για την παράκτια περιοχή Noto στην Ishikawa – κοντά στο επίκεντρο του σεισμού – με τις Αρχές να λένε ότι τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν σε ύψος τα 5 μέτρα.

Τοπικές αναφορές ανέφεραν ότι αυτή ήταν η πρώτη τέτοια προειδοποίηση της Ιαπωνίας από το 2011, όταν ένας ισχυρός σεισμός έσκισε τα βορειοανατολικά και εξαπέλυσε κύματα ύψους έως και 40 μέτρων.

Ωστόσο, τα κύματα που έπληξαν την ακτογραμμή της Θάλασσας της Ιαπωνίας στην Ishikawa τη Δευτέρα δεν είχαν ύψος περισσότερο από ένα μέτρο. Η κύρια προειδοποίηση υποβαθμίστηκε αργότερα σε απλή προειδοποίηση και στη συνέχεια σε «συμβουλευτική», ανέφερε το NHK. Σε επιφυλακή ήταν επίσης οι κοντινές νομαρχίες Niigata και Toyama.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν «κάθε αναγκαία βοήθεια» στην Ιαπωνία μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν τη χώρα.

«Η κυβέρνησή μου βρίσκεται σε επαφή με τους Ιάπωνες αξιωματούχους και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια στον ιαπωνικό λαό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τζο Μπάιντεν, υπενθυμίζοντας ότι η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι «στενοί σύμμαχοι».

