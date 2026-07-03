Παράταξη της κουρδικής ιρανικής ένοπλης αντιπολίτευσης ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι μαχητές της σκοτώθηκαν σε μάχη με Φρουρούς της Επανάστασης στο δυτικό τμήμα του Ιράν, κοντά στα σύνορα με την αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν.

«Έξι Πεσμεργκά έπεσαν μάρτυρες» σε συγκρούσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «τη νύχτα της Τετάρτης, κοντά στο χωριό Καζπαπάν», τρία χιλιόμετρα από την πόλη Πιρανσάρ, ανέφερε το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) μέσω X.

Six Peshmerga were martyred in a clash with Iran’s terrorist IRGC on Wednesday night near the village of Qazqapan, three kilometers from Piranshahr. The names of the martyred Peshmerga are: Karo Hormozyari, Ferdin Chengizi, Mohammad Khaki, Abdullah Mohammadpour, Tawana Osmani,… — PDKI (@PDKIenglish) July 2, 2026

Το PDKI είναι μια από τις οργανώσεις Κούρδων ανταρτών που διαθέτουν στρατόπεδα και βάσεις στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν και μυστική παρουσία στο δυτικό Ιράν, όπου οι κάτοικοι είναι στην πλειονότητά τους Κούρδοι, συμπεριλαμβανομένης της Πιρανσάρ.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη έβαλε επανειλημμένα στο στόχαστρο τις οργανώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένου του PDKI, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Η Τεχεράνη θεωρεί τις οργανώσεις αυτές τρομοκρατικές και τις κατηγορεί πως εξυπηρετούν δυτικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Όταν άρχιζε ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συνηγορήσει υπέρ εφόδου κουρδικών παρατάξεων εναντίον του ιρανικού στρατού, προτού πάρει πίσω τις δηλώσεις αυτές.

Το Ιράν από την πλευρά του απείλησε πως θα έβαζε στο στόχαστρο βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν αν Κούρδοι μαχητές πέρναγαν τα σύνορα.

Ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν του Ιράκ, διαβεβαίωνε στα τέλη Μαρτίου το Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είχε υπάρξει «καμιά προσπάθεια των ΗΠΑ, οποιασδήποτε υπηρεσίας των ΗΠΑ, να εξοπλίσει παρατάξεις της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Κουρδιστάν».