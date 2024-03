Έξι προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στη νήσο Μαυρίκιος όταν ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ινδουιστικής θρησκευτικής τελετής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Κάρο από ξύλο και μπαμπού που μετέφερε αγαλματίδια ινδουιστικών θεοτήτων πήρε φωτιά όταν ήλθε σε επαφή με γυμνά καλώδια μεταφοράς ηλεκτρισμού, εξήγησε ο αξιωματικός της αστυνομίας Ανίλ Κουμάρ Ντιπ στη δημόσια τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Έχουμε έξι νεκρούς και επτά τραυματίες εξαιτίας του δυστυχήματος» και ένας από τους τραυματίες βρίσκεται «σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε.

Οι προσκυνητές ταξίδευαν πεζή προς την Γκάνγκα Ταλάο («Μεγάλη Λίμνη»), ιερή για την ινδουιστική κοινότητα του νησιού, όπου διεξάγεται η θρησκευτική εορτή Σιβαράτρι την 8η Μαρτίου.

Kanwar took fire in Mauritius today killing 9 teens!!

Feeling pain, grief and unbeatable restlessness.

Hey Mahadev pic.twitter.com/PEKuaDzaE7

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Rish (@rishpunk_) March 3, 2024