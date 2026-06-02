Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επικαιροποίησε τον αριθμό των τραυματιών στην Τύρο σε 127 – συμπεριλαμβανομένων 39 εργαζομένων στον τομέα της υγείας – μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο Νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ, χθες.

Eπίσης ανέφερε πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

«Οι επιδρομές προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο Νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ, μία από τις κύριες ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Τέσσερις γιατροί, 27 νοσηλευτές και οκτώ μέλη προσωπικού του νοσοκομείου τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», πρόσθεσε.