Η αμερικανική «United States Central Command» δήλωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, το οποίο κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση στο «X» ανέφερε ότι οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά η απώλεια του αεροσκάφους «δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε φίλια πυρά».

Πρόσθεσε ότι οι ταυτότητες των μελών του πληρώματος δεν δημοσιοποιούνται μέχρι να περάσουν 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Επιβεβαιώθηκε πλέον ο θάνατος και των έξι μελών του πληρώματος ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury». Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή σε πυρά από φιλικές δυνάμεις. Η ταυτότητα των στρατιωτικών δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».

Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανικός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν στη συντριβή και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης για τα δύο αγνοούμενα άτομα.

Οι διαφορετικές εκδοχές ΗΠΑ και Ιράν

Εν τω μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια της συντριβής με τους μεν πρώτους να ισχυρίζονται ότι δεν κατέπεσε από εχθρικά ή φιλικά πυρά και τους Ιρανούς να δηλώνουν ότι καταρρίφθηκε από ενόπλους στο Ιράκ.

Ειδικότερα, ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν του, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» –προσκείμενες στην Τεχεράνη– κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Πρόκειται για το τέταρτο ιπτάμενο τάνκερ που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ.