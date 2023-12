Κόκκινος συναγερμός σήμανε στην Πράγα νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης όταν οπλοφόρος με μακρύκανο τουφέκι με διόπτρα ,άρχισε να πυροβολεί στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Κάρολος στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία με ανάρτηση της επιβεβαίωσε πώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες και πώς μία αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Περίπου μισή ώρα αργότερα οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν πώς ο δράστης εξουδετερώθηκε χωρίς ωστόσο να δώσουν πληροφορίες για τα στοιχεία του καθώς και για τα κίνητρα της επίθεσης.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

