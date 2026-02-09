Τρεις από τους δέκα εργαζόμενους μιας καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας, οι οποίοι είχαν απαχθεί στα τέλη Ιανουαρίου στο Μεξικό, βρέθηκαν νεκροί, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Επιμελητήριο Μεταλλείων, που εκπροσωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εταιρείες του τομέα αυτού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρεις μεταλλωρύχοι «βρέθηκαν νεκροί και ταυτοποιήθηκαν».

Συνολικά δέκα εργαζόμενοι της εταιρείας Vizsla Silver απήχθησαν στις 23 Ιανουαρίου στην Πολιτεία Σιναλόα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων επτά.