Ένα 10χρονο αγόρι έχασε σήμερα τη ζωή του από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι από έναν άλλο μαθητή σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, ανέφερε η ρωσική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Στη σύλληψη του 15χρονου δράστη προχώρησαν οι Αρχές

Στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα ένας μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας.

🚨🇷🇺 BREAKING: STUDENT KNIFE ATTACK AT ELITE SCHOOL NEAR MOSCOW A 15-year-old student attacked classmates with a knife at a school in the Odintsovo district, killing 1 child and injuring at least 3 others, according to preliminary reports. The attacker barricaded himself inside… pic.twitter.com/XCYAP7lQel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 16, 2025

Αναφορά και για τραυματίες

Από την επίθεση υπήρξαν «και τραυματίες», όπως επιβεβαίωσε η Ξένια Μισόνοβα, περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ