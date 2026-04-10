Πέθανε χθες (9/4) ο Ματέο Μπραντιμάρτι, ο 12χρονος που έπεσε θύμα σοβαρού ατυχήματος το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών (5/4) στην πισίνα του σπα του ξενοδοχείου Duca di Montefeltro στο Pennabilli της περιοχής του Ρίμινι.

Είχε διαπιστωθεί ο εγκεφαλικός θάνατός του και, ως εκ τούτου, είχε ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, η οποία οδήγησε τελικά στην αποσύνδεση του 12χρονου από τα μηχανήματα υποστήριξης. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, δόθηκε η συγκατάθεση για τη δωρεά οργάνων, από τους γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα .

Ο 12χρονος είχε παγιδευτεί με το πόδι του να έχει απορροφηθεί από το ακροφύσιο ενώ η λειτουργία υδρομασάζ ήταν ενεργοποιημένη. Είχε βυθιστεί στην πισίνα, βάθους λίγο περισσότερο από ένα μέτρο, και δεν κατάφερε να αναδυθεί, σύμφωνα με τις αναφορές, για σχεδόν πέντε λεπτά.

Το προσωπικό αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει τη συσκευή για να τον διασώσει και στη συνέχεια να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Την υπόθεση ερευνούν οι καραμπινιέροι της Novafeltria υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Ρίμινι, η οποία είχε ανοίξει φάκελο για βαριά σωματική βλάβη, ο οποίος θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Μετά την τραγωδία, ο πατέρας του Ματέο, Mαουρίτσιο Μπραντιμάρτι δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου του στο Facebook, όπου δεκάδες άνθρωποι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

«Όμορφη γλυκιά ψυχή… ο Θεός να σε κρατά στην αγκαλιά του και να προστατεύει πάντα τους γονείς σου», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Τόσος πόνος είναι άδικος».