Τραγική κατάληξη είχε η αποστολή του 49χρονου Λούκα Σινιγκάλια στο Pik Pobeda, την ψηλότερη κορυφή του ορεινού όγκου Tian Shan, στα σύνορα Κιργισταν και Κίνας. Ο έμπειρος αλπινιστής ανέβηκε στο βουνό προκειμένου να διασώσει μια Ρωσίδα συναθλήτρια, η οποία παρέμενε εγκλωβισμένη στο βουνό από τις 12 Αυγούστου.

Δυστυχώς, ο Σινιγκάλια υπέστη εγκεφαλικό οίδημα σε υψόμετρο 6.800 μέτρων και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Η σορός του παραμένει στο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που καθιστούν την ανάσυρσή της εξαιρετικά περίπλοκη.