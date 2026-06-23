Ένας από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μάλιστα είχε αποκαλύψει τη μυστική ερωτική σχέση του με νεαρή αθλήτρια, βρέθηκε νεκρός μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Ο λόγος για τον 69χρονο δημοσιογράφο Γκριγκόρι Νεκχόροσεφ, ο οποίος είχε αποκαλύψει το μακρινό 2008 ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας θα έπαιρνε διαζύγιο από την τότε σύζυγό του για χάρη της Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Ο Γκριγκόρι Νεκχόροσεφ ήταν ο πρώην διευθυντής της ρωσικής εφημερίδας Moskovsky Korrespondent και εδώ και χρόνια ζούσε εξόριστος. Το 2008, λοιπόν, είχε κάνει τη μυστική σύντροφο του Πούτιν πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του, την οποία στη συνέχεια αναγκάστηκε να κλείσει αφότου δέχτηκε απειλές από τους συνεργάτες του πιο ισχυρού άνδρα στο Κρεμλίνο.

Φοβούμενος για τη ζωή του, ο Γκριγκόρι διέφυγε από τη Ρωσία στη Λετονία, όπου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Ρίγα την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 69χρονος έφαγε μανιτάρια που είχε μαζέψει από τον κήπο του, τα οποία αποδείχθηκαν δηλητηριώδη, όπως μετέδωσε το λετονικό ειδησεογραφικό μέσο Delfi. Παρά το γεγονός ότι ήταν ειδικός στην αναγνώριση μανιταριών, φαίνεται πως έκανε λάθος αυτή την φορά.

Η Μποζένα Ρίνσκα, μια άλλη εξόριστη Ρωσίδα δημοσιογράφος, χαρακτήρισε την απώλεια του Γκριγκόρι «αδιανόητη», ενώ ένας φίλος του, ο Ίγκορς Βατόλινς, δήλωσε ότι ο Γκριγκόρι ήταν «γεμάτος ιδέες και σχέδια» μέχρι το τέλος. Είχε δει τον εξόριστο Ρώσο δημοσιογράφο λίγο πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

Δεν υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία που να δείχνουν τον Πούτιν, όμως πολλοί επικριτές του Ρώσου προέδρου έχουν πεθάνει υπό ύποπτες συνθήκες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Γκριγκόρι περιέγραφε τον εαυτό του ως «προσωπικό εχθρό» του Πούτιν μετά τη δημοσιοποίηση της ιδιωτικής του ζωής στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του.

Οι λετονικές Αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τον θάνατο του, ενώ πρόκειται να διενεργήσουν νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 69χρονου.

Όταν δημοσιεύτηκε η ιστορία του Γκριγκόρι, κατάσκοποι του Κρεμλίνου απείλησαν και ανέκριναν τον δημοσιογράφο. Η εφημερίδα του αναγκάστηκε να κλείσει και ο ίδιος διέφυγε φοβούμενος τη δολοφονία του.

Ο Πούτιν αρνήθηκε τη σχέση με την αθλήτρια, η οποία είναι 30 χρόνια νεότερή του, αλλά πράγματι χώρισε τη σύζυγό του. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν επιβεβαίωσε τότε δημόσια τη σχέση του με την Καμπάεβα, αλλά πλέον είναι γνωστό ότι είναι μαζί με την πρώην ολυμπιονίκη εδώ και χρόνια. Το ζευγάρι μάλιστα έχει δύο παιδιά, τον Ιβάν, 11 ετών, και τον Βλαντιμίρ, 7 ετών.

Ο θάνατός του Γκριγκόρι έρχεται μετά από αναφορές ότι η Καμπάεβα έβαλε στην τσέπη το ιλιγγιώδες ποσό των 63 εκατομμυρίων λιρών από «πλεονάζοντα κονδύλια» για την κατασκευή του μεγαλοπρεπούς παλατιού του Ρώσου πρόεδρου στη Μαύρη Θάλασσα, αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών.

Από αυτή την συγκλονιστική έρευνα εκτιμάται ότι μετρητά που θα έπρεπε να είχαν δικαιολογηθεί μετά την κατασκευή του πολυτελούς κρησφύγετου του Πούτιν, μεταφέρθηκαν αντ’ αυτού απευθείας σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που διευθύνει η Καμπάεβα.

Με πληροφορίες από The Sun