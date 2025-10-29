Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοκ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ο θάνατος του 29χρονου Τόμας Τζον «TJ» Πιτσιτόλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από μία γροθιά έξω από το μπαρ Pattie’s First Avenue Lounge, στη Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πιτσιτόλα και δύο φίλοι του απομακρύνθηκαν από το μαγαζί λόγω αναστάτωσης. Λίγο αργότερα, ένα τυχαίο άγγιγμα σε μία άγνωστη γυναίκα, προκάλεσε καβγά με άλλη παρέα, ο οποίος κατέληξε σε συμπλοκή.

 


Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο 24χρονος Ντρου Μενέσες χτύπησε τον Πιτσιτόλα στο κεφάλι, προκαλώντας του θανατηφόρα εγκεφαλική κάκωση. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 29χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες αργότερα.

 


Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα. Ο Μενέσες κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ενώ οι υπόλοιποι για επίθεση.

 


Η σύζυγος του θύματος, Κριζάν, αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το συμβάν είχαν ανταλλάξει μηνύματα:

«Μου είπε πως ήταν περήφανος που έμεινα σπίτι να φροντίσω τον γιο μας και ότι με αγαπάει».

Όταν είδα πως η τοποθεσία του στο κινητό άλλαξε σε «επείγοντα περιστατικά», έτρεξα στο νοσοκομείο. Το μόνο που ήθελε ήταν να γίνει καλός πατέρας και σύζυγος, αλλά δεν πρόλαβε», είπε συγκινημένη.

Μετά τον θάνατό του, ο Πιτσιτόλα δώρισε τα όργανά του, σώζοντας πέντε ζωές.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος δήλωσε: «Ήταν μια κακή βραδιά. Δεν έπρεπε να συμβεί έτσι. Δεν είχα κακή πρόθεση».

Πηγή: People

