Ένας Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε θανάσιμα έναν Ισραηλινό πολίτη τον οποίο εσφαλμένα νόμιζε ότι ήταν ένας από τους δράστες της χθεσινής επίθεσης της Χαμάς σε στάση λεωφορείου της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή αστυνομία.

Οι δύο δράστες, Παλαιστίνιοι από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκότωσαν τρεις ανθρώπους χθες το πρωί, προτού πέσουν οι ίδιοι νεκροί από πυρά δύο στρατιωτών – που ήταν εκτός υπηρεσίας – και ενός πολίτη. Ο τελευταίος ήταν ο Ισραηλινός Γιουβάλ Ντορόν Καστλεμάν, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του χθες τη νύχτα.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023