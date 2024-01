Ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς, ο 57χρονος Σάλαχ αλ Αρούρι, σκοτώθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιανουαρίου, από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και δύο αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας που το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου περιορίζονταν μέχρι σήμερα σε παραμεθόριες περιοχές.

#BREAKING: Explosion heard in Beirut. Initial reports of a drone attack. A strike this deep in #Lebanon would represent a considerable escalation in #Israel‘s campaign against #Hezbollah. Video coming in below. pic.twitter.com/2uByiFI08z — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 2, 2024

Η περιοχή θεωρείται «κάστρο» της Χεζμπολάχ. Είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη και ονομάζεται Ντανίγιεχ.

Το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανέρχεται σε έξι. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σάλαχ αλ Αρούρι

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία του κινήματος. «Ο αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο σεΐχης Σάλαχ αλ Αρούρι μαρτύρησε σε σιωνιστική επίθεση στη Βηρυτό», ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι της Χαμάς, το Al-Aqsa TV, στην οποία συμπληρώνεται ότι σκοτώθηκαν επίσης δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος,

Breaking News: Israel has assassinated Saleh Al Arouri, a founding commander of Hamas’ military wing in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/U3O17geuiF — MintPress News (@MintPressNews) January 2, 2024

Γεννηθείς το 1966 στην Άρουρα της Δυτικής Όχθης, ο Σάλαχ αλ Αρούρι ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2010 και δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος, μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, από το 2017. Ήταν επίσης ο ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και είχε κατηγορηθεί από το Ισραήλ ως «εγκέφαλος» πολλών επιθέσεων.

Είχε περάσει συνολικά περισσότερα από 20 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές και το 2010 απελάθηκε στη Συρία, όπου έμεινε για τρία χρόνια προτού ταξιδέψει στην Τουρκία και τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στον Λίβανο.

The first moments that followed the assassination of the leader of Ha.. mas Saleh Arouri in Beirut city. 2.1.24 اللحظات الاولى لاغتيال القيادي في حم .. اس صالح العا .. روي في بيروت pic.twitter.com/jIhroY9xvZ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 2, 2024

Για «ισραηλινό έγκλημα» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, κατήγγειλε το βράδυ της Τρίτης ως «έγκλημα» το ισραηλινό πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού.

Σε ανακοίνωση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτό το νέο ισραηλινό έγκλημα έχει στόχο να παρασύρει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης» με το Ισραήλ.