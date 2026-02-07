Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας, Σεργκέι Τρόπιν, εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα, σύμφωνα με το RIA Novosti, που επικαλείται τις τοπικές αρχές.

Το τηλεοπτικό κανάλι REN ισχυρίζεται ότι η σορός του πρώην αξιωματούχου βρέθηκε στο μπάνιο και η προκαταρκτική εκδοχή για τον θάνατό του είναι πνιγμός.

Οι Αρχές δεν «βλέπουν» εγκληματική ενέργεια. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις βίαιου θανάτου», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας.

Ο Τρόπιν διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας μεταξύ 1996 και 1997. Εκτός από την πολιτική του καριέρα τη δεκαετία του ’90, ήταν γνωστός νομικός και είχε διατελέσει σε διάφορες θέσεις στον δικαστικό και διοικητικό τομέα της Ρωσίας.

Ο θάνατος του Τρόπιν έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αιφνίδιων και αμφιλεγόμενων θανάτων μελών της ρωσικής πολιτικής και διοικητικής ελίτ. Τον Ιανουάριο, ο πρώην υφυπουργός Εργασίας, Αλεξέι Σκλιαρ, βρέθηκε νεκρός στη Μόσχα, με τις Αρχές να αποδίδουν τότε τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Συνολικά, από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, περισσότεροι από 20 δημόσιοι υπάλληλοι υπολογίζεται πως έχουν πεθάνει υπό περίεργες συνθήκες.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη των Μεταφορικών Υποδομών της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Φεντότοφ, έπεσε από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

Την προηγούμενη μέρα, το πτώμα του πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της Rosreestr, Μπόρις Αβακιάν, βρέθηκε με μαχαιριά στο αρμενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη.

Τον Ιούλιο του 2025, ο υπουργός Μεταφορών, Ρόμαν Σταροβόιτ, αυτοκτόνησε και σύντομα ο αναπληρωτής του, Αντρέι Κορνέιτσουκ, πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφονταν κάθε μήνα θάνατοι αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης του Βλαδιβοστόκ, Κωνσταντίν Κλιούεφ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Ταϊλάνδη.

Ο Γιεβγένι Γκολόβατι, του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτοκτόνησε με όπλο, ο Βλαντιμίρ Αναγιέφ, αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας Αρχάγγελσκ, πέθανε ενώ έπαιζε χόκεϊ και ο Ιγκόρ Ροζνέφ, αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Κρασνογιάρσκ, αυτοκτόνησε.