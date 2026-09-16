Ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης «Putney Pusher» βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο. Πρόκειται για τον 44χρονο εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, Νίκολας Μπράντραμ.

Ασθενοφόρο και αστυνομία έσπευσαν στην κατοικία του 44χρονου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία περιέγραψε τον θάνατό του ως «αιφνίδιο» αλλά όχι ύποπτο, δεν υπάρχει αναφορά για εγκληματική ενέργεια.

«Στις 19:12 της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου μετέβησαν σε μια διεύθυνση στο Τσίζγουικ του Χάουνσλοου, αφότου ένας άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε ακίνητο. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα στο σημείο. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Προς το παρόν, ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος. Θα ετοιμαστεί φάκελος για τον ιατροδικαστή εν ευθέτω χρόνω», ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου πρόσθεσε πως στο σημείο εστάλησαν ισχυρές δυνάμεις, περιλαμβανομένου και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, αλλά δυστυχώς το άτομο ήταν ήδη νεκρό.

Ύποπτος για την υπόθεση «Putney Pusher»

Ο Μπράντραμ, βρισκόταν υπό έρευνα από την αστυνομία για το περιστατικό στη γέφυρα Πάτνεϊ (Putney Bridge), όπου ένας δρομέας έσπρωξε μια γυναίκα πάνω σε λεωφορείο το οποίο κινείτο στις 5 Μαΐου 2017. Ωστόσο, τότε δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η πρόσφατη σύλληψή του για το περιστατικό ακολούθησε τον χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του, με την οποία είχε έναν μικρό γιο. Η οικογένεια φέρεται να ζούσε στο Φούλαμ, όχι μακριά από τη γέφυρα Πάτνεϊ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο κοντινό πρόσωπο της εν διαστάσει συζύγου του επικοινώνησε με την αστυνομία δίνοντας πληροφορίες για τον «Putney Pusher».

Ο τραπεζίτης συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, συνελήφθη επιπλέον για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α και Β. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, η οποία όμως ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οι ντετέκτιβ τον είχαν ενημερώσει ότι παρέμενε υπό έρευνα, αλλά χωρίς όρους.

«Ένιωθε ότι είχε γίνει πρόσωπο μίσους για όλο τον κόσμο. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος με πολλά ταλέντα, αλλά ήταν και πολύ ανθρώπινος. Είναι τραγωδία», δήλωσε μια πηγή.

Ποιος ήταν ο Νίκολας Μπράντραμ

Ο κ. Μπράντραμ ήταν παρασημοφορημένος πρώην Λοχαγός του Βρετανικού Στρατού, ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του (2004-2012). Του είχε απονεμηθεί μετάλλιο κατά τους εορτασμούς του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2012.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, εισήλθε στον χρηματοοικονομικό τομέα (City) και έγινε κορυφαίο στέλεχος. Αργότερα ανέλαβε χρέη ανώτερου συμβούλου στο τμήμα private banking της HSBC, διαχειριζόμενος κεφάλαια δεκάδων εκατομμυρίων λιρών. Οι συνάδελφοι τον περιέγραφαν ως έναν εξαιρετικό επαγγελματία. Ωστόσο, η λαμπρή καριέρα του είχε «στιγματιστεί» τον Μάρτιο του 2013, όταν είχε εμπλακεί σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Hyde Park Corner.

Εγγονός τη πριγκίπισσας Αικατερίνης

Ο πατέρας του Νικολάς Μπράντραμ, ο Πολ ήταν ο μοναχογιός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν δισέγγονη της βασίλισσας Βικτώριας και πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου, του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η Αικατερίνη της Ελλάδας και της Δανίας (4 Μαΐου 1913 – 2 Οκτωβρίου 2007) ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ της Ελλάδας και της Σοφίας της Πρωσίας.

Το χρονικό της υπόθεσης «Putney Pusher»

Η χώρα είχε σοκαριστεί όταν ανατριχιαστικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον μυστηριώδη δρομέα να σπρώχνει το θύμα του, μια εντελώς άγνωστη σε αυτόν γυναίκα, στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό:

Η 33χρονη γυναίκα βρέθηκε στην πολυσύχναστη λωρίδα της γέφυρας Πάτνεϊ γύρω στις 7:40 π.μ. στις 5 Μαΐου 2017. Απέφυγε τον θάνατο στο «παρά πέντε» χάρη στον ήρωα οδηγό του λεωφορείου, Ολιβιέ Σαλμπρί, ο οποίος πρόλαβε να κάνει ελιγμό σε κλάσματα δευτερολέπτου, σταματώντας το βαρύ όχημα σε απόσταση εκατοστών από το κεφάλι της.

Το εκπληκτικό είναι ότι ο δράστης με το γκρι μπλουζάκι επέστρεψε στη χαοτική σκηνή, τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, περίπου 15 λεπτά αφότου έσπρωξε το θύμα, πριν εξαφανιστεί.

Ο θάνατος του βασικού υπόπτου σημαίνει πλέον ότι είναι απίθανο να υπάρξει ποτέ δημόσια ακρόαση για τους λόγους που οδήγησαν τον δρομέα σε αυτή την πράξη.

Πηγή: The Sun