Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ένας έφεδρος αξιωματικός του σκοτώθηκε την Τρίτη στον νότιο Λίβανο. Ο 27χρονος Ιταμάρ Σαπίρ σκοτώθηκε σε ενέδρα μαχητών της Χεζμπολάχ στην κοινότητα Κούζα, κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ynet.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, επιτιθέμενη στο Ισραήλ με ρουκέτες για να εκδικηθεί τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Έκτοτε, συνολικά 22 Ισραηλινοί – 21 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων – έχουν βρει τον θάνατο στον Λίβανο.

