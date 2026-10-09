Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ατύχημα, συγκεκριμένα για ανατροπή στρατιωτικού οχήματος Humvee κοντά στον ποταμό Λιτάνι.

Ο 21χρονος Ελιάβ Χαΐμ Τσαφαλμούς έγινε ο 17ος Ισραηλινός στρατιώτης που βρήκε τον θάνατο στον Λίβανο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας του Ιουνίου.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας. Αν και η βία αποκλιμακώθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη γειτονική του χώρα, υποστηρίζοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλειά του.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τάχθηκε την Πέμπτη υπέρ της παράτασης της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο, εκφράζοντας φόβους ότι η αποχώρησή της UNIFIL θα δημιουργούσε «κενό ασφαλείας».

Με πληροφορίες από Times of Israel, ynet