Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Με τον θάνατο αυτό αυξάνεται σε 21 ο αριθμός των νεκρών στις τάξεις του, από την έναρξη του πολέμου με τη φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

«Ο λοχαγός Μαόζ Ισραέλ Ρεκανάτι, 24 ετών, έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο IDF. Ήταν διοικητής διμοιρίας στο 12ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Γκολάνι, από το Ιτάμαρ.

Ο Ρεκανάτι επρόκειτο να παντρευτεί τη μνηστή του, Ράνι, σε ένα μήνα, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Όλοι αγκαλιάζουμε εκείνη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η δήλωση.

Ήταν ο έβδομος στρατιώτης του IDF που σκοτώθηκε στο νότιο Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας.

Στην ισραηλινή πλευρά, 20 στρατιώτες και ένας εργολάβος του αμυντικού τομέα έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης.

