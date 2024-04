Συναγερμός έχει σημάνει στο Σίδνεϊ σήμερα Σάββατο (13/4) μετά από την επίθεση αγνώστου άνδρα με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ More details to follow pic.twitter.com/eXDqWDBTLn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

⚡ URGENT #Australie : Attaque #terroriste présumée à #Sydney, au moins 6 personnes ont été tuées. On peut voir des gens courir à l’intérieur du centre commercial de #WestfieldBondiJunction, où l’attaque a eu lieu. ⤵️ pic.twitter.com/ajKxgkv9gG — FranceNews24 (@FranceNews24) April 13, 2024

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction που βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Σίδνει, όπου επικράτησε πανικός μετά από την επίθεση που πραγματοποίησε άγνωστος με μαχαίρι, κατά πολιτών που βρίσκονταν στον χώρο.

BREAKING: Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack. People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/q1kIBMTF6l — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

Διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επτά τραυματίες και τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ως αποτέλεσμα της επίθεσης του άνδρα που μαχαίρωνε ανεξέλεγκτα άτομα κάθε ηλικίας, μέχρι την στιγμή που πυροβολήθηκε από την γυναίκα αστυνομικό.

#BREAKING Australia: The stabber was neutralized by shooting and the visible rule was eliminated. pic.twitter.com/ey9IYMMjSc — The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024

🚨🇦🇺 Emergenza a #Sidney, in #Australia: forze di polizia e ambulanze accorse presso il centro commerciale Westfield Bondi Junction, dove diverse persone sarebbero state accoltellate. Testimoni oculari riferiscono anche di colpi di pistola. Situazione fluida e informazioni… pic.twitter.com/YGna2jQ2hC — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) April 13, 2024

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας άνδρας κυνηγούσε και μαχαίρωνε ανθρώπους. Αμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου. Μια γυναίκα αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, σκοτώνοντας τον.

Μια ακόμη πληροφορία αναφέρει ότι υπήρχε και δεύτερος άνδρας που επίσης επιτέθηκε με μαχαίρι στους παρευρισκόμενους στο εμπορικό κέντρο ωστόσο διαφεύγει μέχρι στιγμής της σύλληψης.

Περιπολικά και ασθενοφόρα έχουν μεταβεί στο σημείο. Οι τραυματιοφορείς έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής πολλά άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ενώ έξω από το εμπορικό κέντρο βρίσκονται άνθρωποι με αίμα στα ρούχα τους. Μεταξύ των τραυματιών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατασταση είναι μια γυναίκα και το μωρό της ηλικίας 9 μηνών.

Αμέσως μετά την επίθεση πανικόβλητοι άνθρωποι εθεάθησαν να τρέχουν στην πεζογέφυρα έξω από το κέντρο σε ένα από τα δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Ήμασταν εκεί πάνω και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν προς το μέρος μας. Δεκάδες άνθρωποι όλοι έτρεχαν και ούρλιαζαν. Ένας από αυτούς φώναξε κάποιος μαχαιρώνει κόσμο, φύγετε από εδώ», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού.