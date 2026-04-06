Ο θάνατος του Ματζίντ Χαντεμί, του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, ανακοινώθηκε σήμερα από το Ιράν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (…) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού (…) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς ανέφερε πως ενημερώθηκε για την επίθεση κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με τον αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Οι ηγέτες του Ιράν ζουν με το αίσθημα του διωγμού. Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν», λέει ο Κατς.