Νεκρός είναι ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμαντ Πακπούρ (φωτό). Ο διοικητής του IRGC σκοτώθηκε στην αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση, κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Νεκρός ο αρχηγός του στρατού του Ιράν Αμίρ Χατάμι

Νωρίτερα τα ισραηλινά ΜΜΕ, γνωστοποίησαν ότι ο αρχηγός του στρατού του Ιράν Αμίρ Χαταμί σκοτώθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σημειώθηκε στην Τεχεράνη και σε τέσσερις ακόμη πόλεις.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, «ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί».

Από την ιρανική πλευρά, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην σταθερότητα και τη δυναμική του στρατού του Ιράν.