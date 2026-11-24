Νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας έπεσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο Ναΐμ Αμπού Νάχελ, επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς. Τον θάνατό του ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες που είχαν δώσει πηγές της οργάνωσης στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανέφεραν, στην αρχική κοινή ανακοίνωσή τους, ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς. Δεν γνωστοποίησαν την ταυτότητά του, παραπέμποντας σε μεταγενέστερη ενημέρωση για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al-Araby Al-Jadeed, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Ανσάρ, στα δυτικά της πόλης, και έπληξε ομάδα ανθρώπων. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι υπήρξαν και τραυματίες.

Είχε διαδεχθεί αξιωματούχο που συνέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Ο Αμπού Νάχελ ήταν 50 ετών και είχε αναλάβει τη διεύθυνση του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας μετά τη σύλληψη του προκατόχου του, Μουΐν αλ Αραμπίντ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η σύλληψη του Αραμπίντ είχε πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου στην πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ είχαν ανακοινώσει τότε ότι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν σε κτήριο και τον συνέλαβαν, ενώ η πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε παράλληλα πλήγματα στην περιοχή για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Νεκροί και σε άλλες επιθέσεις στη Γάζα

Το πλήγμα εναντίον του Αμπού Νάχελ ακολούθησε άλλες φονικές επιθέσεις από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

Το Associated Press, επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές, μετέδωσε ότι τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε τρία ξεχωριστά πλήγματα: δύο στην πόλη της Γάζας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τρεις αστυνομικοί στο νότιο τμήμα του θύλακα και άλλοι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, στην κεντρική Γάζα το πρωί της Τρίτης. Μία από τις επιθέσεις έπληξε αστυνομικό σταθμό στη Χαν Γιούνις.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η συμφωνία περιόρισε τις μεγάλης κλίμακας μάχες, χωρίς να σταματήσει τα ισραηλινά πλήγματα ή να οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χαμάς.