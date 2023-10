Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς στο Χαν Γιούνις.

Επιπλέον, οι Ισραηλινοί παρουσίασαν στοιχεία για τα ακριβή χτυπήματά τους σε ζωτικής σημασίας υπόγειες εγκαταστάσεις της Χαμάς και τους Παλαιστίνιου που ήταν υπεύθυνοι για την εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτές οι βιντεοσκοπήσεις έγιναν διαθέσιμες στο κοινό μέσα σε μία ώρα μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες στο Ισραήλ, οι οποίες οδήγησαν σε τουλάχιστον ένα άμεσο χτύπημα.

🎥Watch: IDF assassinates the head of Hamas General Intelligence in Khan Yunis

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Read full story: https://t.co/o9JqkIdZ9k pic.twitter.com/GeqC1tdaQV

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 16, 2023