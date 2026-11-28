Ο σμηναγός Μπρούνο Ρίβας Σεγκάρα, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (FAP), σκοτώθηκε στη συντριβή ενός ελικοπτέρου Mi-17, τα συντρίμμια του οποίου εντοπίστηκαν χθες, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στην περιοχή Σαναμπάμπα, στην περιφέρεια Αγιακούτσο.

Ο Σεγκάρα είχε συμμετάσχει στη μεταφορά του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Περού, μόλις δεκατρείς ημέρες πριν χάσει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα.

Βίντεο από τη πτήση του Πάπα πάνω από το Περού:

Το χρονικό της συντριβής του στρατιωτικού ελικοπτέρου

Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Μεταξύ των οκτώ νεκρών ήταν και ο σμηναγός Μπρούνο Ρίβας Σεγκάρα.

Το ελικόπτερο Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο.

Νεκροί είναι πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα. Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας. Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειας κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.