Νεκρός από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είναι ο πρώην Πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών Πρακτορείων Ειδήσεων. Η είδηση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση τόσο στην Τεχεράνη, όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ διετέλεσε Πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013, περίοδο κατά την οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, με έντονη ρητορική απέναντι στη Δύση και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, ο θάνατός του σημειώθηκε το Σάββατο, κατά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης. Η επίθεση έπληξε το σπίτι του στην περιοχή Ναρμάκ, στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης.