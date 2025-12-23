O συνδημιουργός της σειράς «Call of Duty» και ένας από τους διασημότερους δημιουργούς video games, ο Βινς Ζαμπέλα, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν η Ferrari στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διάσημος σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών παγιδεύτηκε στο φλεγόμενο όχημα και κάηκε ζωντανός. Από την σύγκρουση νεκρός ανασύρθηκε ένας ακόμη άνθρωπος που επέβαινε στο supercar.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετέδωσε το NBC:

Οι αρχές ανέφεραν ότι το άτομο που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού εκσφενδονίστηκε, ενώ ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος. Δεν είναι σαφές αν ο Ζαμπέλα ήταν εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο ή ήταν συνεπιβάτης αλλά και οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

«Για άγνωστους λόγους, το όχημα βγήκε από τον δρόμο, χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο φράγμα και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η τροχαία της Καλιφόρνια στο BBC.

Το βιντεοπαιχνίδι που τον έκανε διάσημο

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty με τους επί σειρά ετών συνεργάτες του, Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ το 2003.

Εμπνευσμένο από τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το βιντεοπαιχνίδι έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει επίσης εμπνεύσει μια επερχόμενη ταινία live-action.