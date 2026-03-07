Οδηγός στο Ντουμπάι, στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του το Σάββατο (7/3) από θραύσματα ιρανικού πυραύλου που έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι, επισημαίνοντας ότι ο οδηγός είναι από το Πακιστάν. Επισημαίνεται ότι οι νέες εκρήξεις που σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), στο Μπαχρέιν και στο Άμπου Ντάμπι, συμβαίνουν παρά τη δέσμευση του Προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι οι επιθέσεις στον Κόλπο θα σταματούσαν.

Authorities confirm that debris from an aerial interception fell onto a vehicle in the Al Barsha area, resulting in the death of a Pakistani driver. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026

Εκκένωση κτηρίων γύρω από τη μαρίνα του Ντουμπάι

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση κτηρίων γύρω από τη μαρίνα του Ντουμπάι, καθώς θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

🚨 Explosions in Dubai Marina & 23 Marina Tower! 🚨 “Multiple blasts reported in Dubai’s popular tourist Marina district; smoke rising from 23 Marina skyscraper.” Drone/missile strike suspected; panic as fires erupt, evacuations underway – linked to Iranian retaliation wave.… pic.twitter.com/pdtGuWGE0u — XNews (@Realnews829984) March 7, 2026

Μήνυμα από το «112» σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Με τον ήχο των αναχαιτίσεων να αντηχεί και τις εκκενώσεις να είναι σε εξέλιξη, οι κάτοικοι του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους για εισερχόμενους πυραύλους.

Σημειώνεται ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο μετά από δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν «εχθρό». «Τα ΗΑΕ είναι όμορφα, τα ΗΑΕ αποτελούν πρότυπο προς μίμηση αλλά σας λέω: μην ξεγελιέστε από αυτό», είπε προειδοποιώντας την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε νοσοκομείο που περιθάλπει πολίτες τραυματισμένους από τα πλήγματα.

«Το χέρι των ΗΑΕ μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία», πρόσθεσε.