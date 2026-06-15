Τραγικό τέλος είχε ο 30χρονος Αλ-Κάκα Ιμπν Αντάρ, ευρύτερα γνωστός ως «Σπάιντερμαν της Υεμένης», καθώς έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε κρατήρα ηφαιστείου, ενώ προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε κάθετες βραχώδεις πλαγιές χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Ο 30χρονος άνδρας έκανε αναρρίχηση στις κάθετες πλαγιές του ηφαιστειακού κρατήρα του Hardah Dam, στη νότια επαρχία Ντάλε, την Παρασκευή (12/6), όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 120 μέτρων, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Άμυνας, η οποία δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του.

Το βίντεο δείχνει τον Αντάρ να αναρριχάται σε ένα βραχώδες σημείο του κρατήρα, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας. Ενώ κρατιέται από τον βράχο με το δεξί του χέρι και το αριστερό βρίσκεται στον αέρα, φαίνεται να χάνει την επαφή του και να πέφτει στο κενό.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών δυτών, στάλθηκαν για να ανασύρουν το σώμα του Αντάρ, το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η τετράωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περιγράφηκε από την αρχή ως «πολύπλοκη» λόγω της απότομης και βραχώδους τοποθεσίας που δυσχέραινε την πρόσβαση των διασωστών.

Το Hardah Dam -γνωστό και ως Haradhat Damt- είναι ένας μοναδικός ηφαιστειακός κρατήρας που βρίσκεται κοντά στην πόλη Νταμτ, στην επαρχία Νταχλέ της νότιας Υεμένης. Ο κρατήρας, που αποτελεί ορόσημο της περιοχής, έχει απότομα βραχώδη τοιχώματα, ενώ στη βάση του βρίσκεται μια θερμή θειούχα λίμνη. Στον βράχο αναρρίχησης, έχουν γραφτεί κατά καιρούς με λευκό χρώμα διάφορα ονόματα στα αραβικά.

Ο Αντάρ είχε γίνει γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να πραγματοποιεί αναρριχήσεις υψηλού κινδύνου σε μερικά από τα πιο απόκρημνα σημεία της Υεμένης.