Ο Τζέισον Άρντεϊ, ο οποίος έγραψε ιστορία το 2023 ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ αναλαμβάνοντας την έδρα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή (14/8) στην κατοικία του στο νότιο Λονδίνο.

Η απώλειά του σημειώθηκε ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την αιφνίδια παραίτησή του από το πανεπιστήμιο και το Jesus College, απόφαση που έλαβε υπό το βάρος καταγγελιών για λογοκλοπή και φερόμενες ανακρίβειες γύρω από την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από την υπηρεσία ασθενοφόρων λίγο μετά τις 15:00, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του 41χρονου ακαδημαϊκού. Οι Αρχές διευκρίνισαν πως το συμβάν αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιο, αλλά όχι ύποπτο, αποκλείοντας την εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ η αρμόδια διοίκηση ετοιμάζει τον φάκελο για τον ιατροδικαστή.

Ο θάνατός του προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις, ρίχνοντας φως στις πιέσεις που δεχόταν. Η οικογένειά του, μέσω δήλωσης στον Guardian, εξέφρασε τη συντριβή της για την απώλεια ενός υπέροχου ανθρώπου, καταγγέλλοντας ανοιχτά μια ανελέητη εκστρατεία υπονόμευσης και παραπληροφόρησης που διήρκεσε πάνω από τρία χρόνια, από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση στο Κέιμπριτζ.

Οι οικείοι του υπογράμμισαν πως ο ήπιος χαρακτήρας του δεν άντεξε αυτή τη στοχευμένη κακοποίηση, ζητώντας παράλληλα από τον Τύπο να σταματήσει κάθε μορφή παρενόχλησης και να σεβαστεί το πένθος τους.

Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος από το γεγονός. Ο Καν καταδίκασε τη δημόσια διαπόμπευση του Άρντεϊ, τονίζοντας πως ο εκλιπών βίωσε μια επιβλαβή μεταχείριση που δύσκολα θα αντιμετώπιζαν άλλοι στη θέση του. Χαρακτήρισε το θάνατό του ως μια απόλυτη τραγωδία, η οποία πρέπει πλέον να λειτουργήσει ως σκληρή αφύπνιση για όλους.