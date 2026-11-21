Νεκρός στο εξοχικό του βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο 78χρονος Ιταλός πρώην κρατικός αξιωματούχος Τζιάνι Ντε Τζενάρο. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με πιστόλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, ο Ντε Τζενάρο, σοκαρισμένος από την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Καλτανισέτα, μετέβη μόνος του στο εξοχικό του σπίτι. Η οικογένειά του ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις και ειδοποίησε την αστυνομία.

Από τη στιγμή που το σπίτι του είχε ερευνηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, ο 78χρονος είχε διακόψει κάθε επαφή με όλους.

Την 1η Δεκεμβρίου το Εφετείο επρόκειτο να αποφανθεί επί του εντάλματος σύλληψης που είχε ζητηθεί εις βάρος του, το οποίο είχε απορριφθεί από τον ανακριτή, ωστόσο οι εισαγγελείς της Καλτανισέτα, με επικεφαλής τον Εισαγγελέα Ντε Λούκα, είχαν αποφασίσει να ασκήσουν έφεση και να ζητήσουν εκ νέου την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Πολιτικές αντιδράσεις και η δήλωση του Σαλβατόρε Μπορσελίνο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ιταλική πολιτική ηγεσία και τον δημόσιο διάλογο:

Τζόρτζια Μελόνι: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» , εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της και τη συμπαράστασή της στον αδελφό του εκλιπόντος, Γενικό Διοικητή της Guardia di Finanza, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένειά του.

Ματέο Πιαντέδοσι: Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε τον θάνατο του Τζιάνι Ντε Τζενάρο «σοκαριστικό και απογοητευτικό» , σημειώνοντας ότι η χώρα θρηνεί «έναν σπουδαίο κρατικό αξιωματούχο ο οποίος, από το Υπουργείο Εσωτερικών και πέραν αυτού, υπηρέτησε τη χώρα σε σημαντικούς ρόλους σε εξαιρετικά δύσκολες ιστορικές στιγμές».

Αντόνιο Ταγιάνι και Ματέο Σαλβίνι: Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ανέφερε ότι ο Ντε Τζενάρο υπήρξε ένα από τα θύματα «δικών που έλαβαν χώρα εκτός δικαστηρίων», ενώ ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, έκανε λόγο για «θύμα μιας άδικης σφαγής».

Σαλβατόρε Μπορσελίνο: Μιλώντας στο πρακτορείο ANSA, ο αδελφός του δικαστή Πάολο Μπορσελίνο κατηγόρησε ευθέως την εισαγγελία της Καλτανισέτα: «Κατά τη γνώμη μου, ο θάνατος του Ντε Τζενάρο καθιστά την εισαγγελία της Καλτανισέτα υπεύθυνη για την υποκίνηση σε αυτοκτονία. Αυτή η έρευνα δεν ήταν ευθύνη αυτής της εισαγγελίας, αλλά μάλλον της εισαγγελίας του Παλέρμο. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε για να αποδεσμευτεί η ROS (Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων) και οι μυστικές υπηρεσίες από την ευθύνη για την εξαφάνιση του κόκκινου ημερολογίου. Επομένως, για να μετατοπιστεί η προσοχή στην αστυνομία».

Ποιος ήταν ο Τζιοβάνι (Τζιάνι) Ντε Τζενάρο

Γεννημένος στις 14 Αυγούστου 1948 στο Ρέτζιο Καλάμπρια και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, ο Τζιοβάνι (Τζιάνι) Ντε Τζενάρο εντάχθηκε στην ιταλική αστυνομία και στη μονάδα δίωξης ναρκωτικών της Ρώμης, συνεργαζόμενος στη συνέχεια με τον δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε σε διεθνείς έρευνες κατά της Σικελικής Μαφίας, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση έκδοσης του πληροφοριοδότη Τομάσο Μπουσκέτα από τη Βραζιλία το 1984.

Αφού διορίστηκε νομάρχης το 1994, διετέλεσε Αρχηγός της Ιταλικής Αστυνομίας – Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας (2000–2007), περίοδος κατά την οποία ηγήθηκε των αστυνομικών δυνάμεων στη σύνοδο κορυφής της G8 στη Γένοβα το 2001 και στην επιδρομή στο σχολείο Ντίαζ, υπόθεση για την οποία διώχθηκε, καταδικάστηκε και εν τέλει αθωώθηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας για πρόκληση ψευδών μαρτυριών, ενώ αργότερα ανέλαβε επικεφαλής του γραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών και Ειδικός Επίτροπος για την κρίση αποβλήτων στην Καμπανία (2007), Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών DIS (2008), υφυπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ στην κυβέρνηση Μόντι με αρμοδιότητα τις υπηρεσίες πληροφοριών και την ασφάλεια (2012–2013), καθώς και πρόεδρος της Finmeccanica / Leonardo (2013–2020), έχοντας τιμηθεί μεταξύ άλλων με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας (2000) και το Μετάλλιο Αξίας του FBI (2006), προτού τεθεί τον Νοέμβριο του 2026 υπό έρευνα για παρεμπόδιση της έρευνας σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στη Βία Ντ’Αμέλιο το 1992.