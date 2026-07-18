Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, άφησαν πίσω τους θύματα στο ιρανικό έδαφος και οδήγησαν σε άμεσα στρατιωτικά αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επεκτείνοντας το πεδίο της έντασης σε γειτονικές χώρες.

Τοπικές αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο τμήμα του Ιράν, επιβεβαίωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου τις ανθρώπινες απώλειες από τις αμερικανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν.

Την είδηση επιβεβαίωσε αξιωματούχος της επαρχίας μέσω του καναλιού του πρακτορείου στο Telegram, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τρεις άνθρωποι έπεσαν ως μάρτυρες και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων του εχθρού σε ορισμένους τομείς της επαρχίας Ορμουζγκάν το πρωί».

Η στρατιωτική απάντηση του Ιράν

Η αντίδραση της Τεχεράνης δεν άργησε να έρθει, με τον ιρανικό στρατό να προχωρά σε επιχειρήσεις αντιποίνων για τις επιθέσεις που δέχθηκε η επικράτειά του.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους εκτός των συνόρων τους, πλήττοντας στρατηγικές υποδομές σε δύο αραβικά κράτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στις στρατιωτικές βάσεις Αλ Ουντίρι και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και στην αεροπορική βάση Αλ Αζράκ, στο ανατολικό τμήμα της Ιορδανίας.