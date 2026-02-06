Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε από αέρος χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών καθώς έπλεε στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών «επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές (θαλάσσιες) οδούς διακίνησης ναρκωτικών και ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, δίνοντας στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το φονικό πλήγμα.