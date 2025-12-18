Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X πως υπήρχαν «πληροφορίες» πως το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» και πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» –χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς– δημοσιοποιώντας αποχαρακτηρισμένο βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 15 δευτερολέπτων.