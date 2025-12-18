Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες.
Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X πως υπήρχαν «πληροφορίες» πως το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» και πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» –χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς– δημοσιοποιώντας αποχαρακτηρισμένο βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 15 δευτερολέπτων.
On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025