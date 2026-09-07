Με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Νέο Δελχί, μετά την κατάρρευση ενός πενταώροφου κτηρίου την περασμένη Κυριακή (6/9). Όπως επιβεβαίωσε η τοπική Αστυνομία, η καταστροφή άφησε πίσω της και τραυματίες, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ακριβής, συνολικός αριθμός όσων τραυματίστηκαν, παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστος.

Το μοιραίο κτήριο βρισκόταν στη συνοικία Σάτια Νικετάν, μια περιοχή στα νότια προάστια της ινδικής πρωτεύουσας που σφύζει από ζωή, καθώς φιλοξενεί μεγάλο αριθμό φοιτητών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, η κατάρρευση πιθανότατα συνδέεται με οικοδομικές εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο υπόγειο του οικήματος.

Αμέσως μετά το συμβάν, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού. Διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικοί έδωσαν μάχη με τον χρόνο, επιστρατεύοντας βαριά χωματουργικά μηχανήματα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη ζωής κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Οι συνέπειες της τραγωδίας υπήρξαν άμεσες σε θεσμικό επίπεδο, με τις Αρχές να αναζητούν τους υπαίτιους. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει συλληφθεί και κρατείται. Πολλοί αξιωματούχοι του τοπικού Δήμου τέθηκαν, παράλληλα, σε καθεστώς αργίας για τυχόν παραλείψεις τους.

Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, έστειλε αυστηρό μήνυμα για την απόδοση ευθυνών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση του Δελχί αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση για όσους κριθούν ένοχοι ή υπεύθυνοι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους τραγωδίες δεν είναι σπάνιες στην Ινδία. Οι καταρρεύσεις κτηρίων αποτελούν ένα χρόνιο και συχνό φαινόμενο για τη χώρα, κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εξάπλωση των αυθαίρετων κατασκευών και στην πλημμελή τήρηση των κανόνων δόμησης.