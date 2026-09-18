Ένα νέο είδος αγριόγατας ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα. Ονομάστηκε «Leopardus tilcayo» από τους επιστήμονες και ζει στα δάση της Βολιβίας στη Νότια Αμερική.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι έχει περίπου το μέγεθος μιας γάτας που κατοικεί σε σπίτι, αλλά το γεμάτο βούλες και ρίγες τρίχωμά της δυσκόλεψε αρχικά τον διαχωρισμό της από άλλες αγριόγατες της περιοχής.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εξετάσεις DNA για να αποκαλύψουν ότι η Leopardus tilcayo αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ξεχωριστό είδος και αναφέρουν ότι ίσως υπάρχουν ακόμη περισσότερα νέα είδη αγριόγατας που πρόκειται μελλοντικά να ανακαλυφθούν.

A new species of cat has been identified for the first time in a century—and experts think that there may be even more to discover around the world: https://t.co/woOXXxJOXB pic.twitter.com/OX12m8wV3V — National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες;

Η ανακάλυψη ήρθε αφότου η Βολιβιανή επιστήμονας Δρ Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνζ άρχισε να ερευνά μια ομάδα μικρών αγριόγατων γνωστών ως γάτες-τίγρεις (tiger cats).

Αυτά τα ζώα συναντώνται σε όλη την Κεντρική και Νότια Αμερική, από την Κόστα Ρίκα έως τη Βολιβία και την Αργεντινή. Η ίδια έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια γάτα, έναν 10χρονο αρσενικό με το όνομα Τιγκρίνο.

Η γάτα είχε βρεθεί αρχικά σε ένα δάσος από έναν ντόπιο, ο οποίος νόμιζε ότι είχε πέσει πάνω σε ένα κατοικίδιο γατάκι. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνε, η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν επρόκειτο για γάτα σπιτιού.

Η Βολιβιανή επιστήμονας Δρ Πάολα Νογκάλες-Ασκαρούνζ παρατήρησε ότι ο Τιγκρίνο φαινόταν ελαφρώς ασυνήθιστος. Είχε επίσης ακούσει για άλλες θεάσεις μικρών αγριόγατων στα πυκνά δάση της περιοχής Γιούνγκας, αλλά αυτές δεν είχαν ερευνηθεί από επιστήμονες.

Έτσι, σε συνεργασία με μια ομάδα ερευνητών, αποφάσισε να το εξετάσει πιο προσεκτικά. Η ομάδα αποφάσισε να διερευνήσει το οικογενειακό ιστορικό των γατών-τίγρεων μελετώντας το DNA τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Τιγκρίνο δεν ήταν απλώς άλλη μια γάτα-τίγρης που φαινόταν ελαφρώς διαφορετική. Το DNA του έδειξε ότι ανήκε σε ένα ξεχωριστό είδος.

Η ομάδα των επιστημόνων βρήκε επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν πέντε είδη γάτας-τίγρης, αντί για τα τρία που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως , με τη νεοανακαλυφθείσα γάτα Tilcaya να είναι ένα από αυτά.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η ανακάλυψη για τις άλλες γάτες;

Οι επιστήμονες λένε ότι η ταυτοποίηση της νέας γάτας Tilcaya είναι μόνο το πρώτο βήμα. Μόνο ένα επιβεβαιωμένο μέλος του είδους είναι επί του παρόντος γνωστό , ο Τιγκρίνο, αν και οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλα.

Η Δρ Καρολάιν Σάρτορ, από τη Μονάδα Έρευνας για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε ότι η ανακάλυψη είναι σημαντική για τη διατήρηση των ειδών, επειδή είναι δύσκολο να προστατευθεί ένα είδος εάν οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι είναι ή πού ζει.

«Αυτή η ανακάλυψη δείχνει πόση βιοποικιλότητα μένει ακόμη να αποκαλυφθεί σε ορισμένες από τις λιγότερο μελετημένες περιοχές του κόσμου», εξήγησε. Οι γάτες-τίγρεις θεωρούνται ευάλωτες στην εξαφάνιση λόγω της αποψίλωσης των δασών, της απώλειας βιότοπων και του παράνομου κυνηγιού.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε επίσης να αλλάξει αυτά που γνωρίζουν οι επιστήμονες για την ευρύτερη οικογένεια των αιλουροειδών.

Υπάρχουν επίσημα 41 αναγνωρισμένα είδη, αλλά τα νέα ευρήματα θα μπορούσαν να ανεβάσουν το σύνολο σε 44 ή περισσότερα.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους θα προσελκύσουν επίσης μεγαλύτερη προσοχή στις γάτες-τίγρεις, οι οποίες λαμβάνουν πολύ λιγότερη προσοχή από το κοινό σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αιλουροειδή όπως τα λιοντάρια, οι λεοπαρδάλεις και οι τίγρεις.

Πηγή: BBC