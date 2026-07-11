Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιήλθε για ακόμη μία φορά την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Κούβα, καθώς ολόκληρη η χώρα βυθίστηκε στο σκοτάδι. Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτή η νέα γενική κατάρρευση του συστήματος ηλεκτροδότησης αποτελεί το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα στην ίδια εβδομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι 9,6 εκατομμύρια κάτοικοι του νησιού, καθώς πρόκειται για το τέταρτο γενικό μπλακ άουτ σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, αλλά και το ένατο συνολικά από τα τέλη του 2024.

Η Κούβα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια βαθιά ενεργειακή κρίση από τα μέσα του 2024. Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας περιγράφεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, με το πρόβλημα να επιδεινώνεται ραγδαία εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων σε καύσιμα, οι οποίες έχουν ενταθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.