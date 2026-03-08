Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό απηύθυνε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τους πολίτες του Ιράν να υψώσουν ανάστημα απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης στην πλατφόρμα X και συνοδεύτηκε από κινηματογραφική μουσική και εικόνες με πλήθη που εμφανίζονται ενωμένα, κρατώντας τη σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, καθώς και τη σημαία του Ισραήλ.

Στο βίντεο, ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να «απελευθερώσει το Ιράν από τον ζυγό της τυραννίας». Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εάν οι Ιρανοί «υψώσουν ανάστημα τη στιγμή της αλήθειας», δεν θα αργήσει η ημέρα που «το Ισραήλ και το Ιράν θα ξαναγίνουν γενναίοι φίλοι».