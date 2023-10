Το Ισραήλ επανέλαβε την προειδοποίηση προς τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στην πόλη της Γάζας να μετακινηθούν νότια.

Η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη (IDF) λέει ότι υπάρχει μια «ανθρωπιστική ζώνη» στο Al-Mawasi, 28 χιλιόμετρα (17 μίλια) κάτω από την ακτή του παλαιστινιακού θύλακα όπου θα τους προσφερθεί «ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο Ισραηλινός Στρατός κάλεσε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να εκκενώσουν νότια για την προστασία τους», σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς.

