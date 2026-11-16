Πάνω από 100 άνθρωποι αναχώρησαν κινούμενοι με τα πόδια χθες Κυριακή από την Ονδούρα, με την ελπίδα να μπορέσουν να φθάσουν στις ΗΠΑ, παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για το τέταρτο καραβάνι, αποτελούμενο από δεκάδες μετανάστες που ελπίζουν να βρουν καλύτερο μέλλον στις ΗΠΑ, που έχει ξεκινήσει από την Ονδούρα από τον Σεπτέμβριο. Ένα από αυτά, στο οποίο εντάχτηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι, έφθασε στις αρχές Νοεμβρίου στο νότιο Μεξικό. Τα υπόλοιπα όμως διαλύθηκαν από τις μεξικανικές αρχές.

Η νέα ομάδα, αποτελούμενη κατά μεγάλο μέρος της από μικρά παιδιά, αναχώρησε περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα• 23:00 ώρα Ελλάδας) από τη βόρεια Ονδούρα με σκοπό να φθάσει καταρχάς στην Κορίντο, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

«Πάμε με πρόθεση να βρούμε δουλειά», είπε στο AFP ο Αλεξάντερ Βαγιεσίγιο, 18χρονος οικοδόμος, που αφήνει πίσω στην Ονδούρα τη σύζυγό του και τον γιο του, οκτώ μηνών. «Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν βγαίνουμε πλέον».

Η Εστέλα Ροντρίγκες, που αφήνει πίσω τις κόρες της, δύο και πέντε ετών, αποφάσισε να φύγει όταν εγκληματική οργάνωση την εκβίασε προκειμένου να της αποσπάσει χρήματα για την «προστασία» του εμπορικού καταστήματός της.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ «είναι περίπλοκη», αλλά «εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα και έχουμε οικογένεια να θρέψουμε», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 20χρονη.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί αμετάβλητη την εξαιρετικά σκληρή πολιτική της ως προς τη μετανάστευση, παρά την επικράτηση των Δημοκρατικών, που απέσπασαν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του ομοσπονδιακού Κογκρέσου.

Η πολιτική της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει εκμηδενισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και καταδίωξη των μεταναστών χωρίς χαρτιά σ’ όλη τη χώρα, έχει επικριθεί έντονα και θεωρείται πως του κόστισε την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους των ψηφοφόρων με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Τεγκουσιγκάλπα προειδοποίησε ότι τα μέλη των καραβανιών που «διασχίζουν παράνομα» τα σύνορα των ΗΠΑ εκτίθενται στις συνέπειες του νόμου. «Οι νόμοι δεν άλλαξαν μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου», θύμισε μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι κακός», σχολίασε ο Αλεξάντερ Βαγιεσίγιο, αλλά «ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα» των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών θα «μας ωφελήσουν λιγάκι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διπλασιάσει τους δασμούς που επιβάλλονται στο Μεξικό αν οι Αρχές στη χώρα αυτή δεν σταματήσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ από την πλευρά της διαβεβαίωσε την Παρασκευή πως δεν υπάρχει «κανένα καραβάνι πλέον» εν κινήσει στη χώρα της. Η ίδια τόνισε πως οι μεξικανικές αρχές έχουν διαλύσει 24 καραβάνια αφότου επέστρεψε στην εξουσία στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.