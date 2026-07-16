Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε ένα νέο, σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών στόχων στο έδαφος του Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τη γνωστή CENTCOM, η επιχείρηση αυτή αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά γύρο συντονισμένων πληγμάτων μέσα στην ίδια ημέρα.

Οι επιθέσεις σχεδιάστηκαν με σκοπό να πλήξουν άμεσα και να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, τις οποίες χρησιμοποιεί για να απειλεί και να παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια δίοδο που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 21:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.