Σε νέα στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προχώρησαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βάζοντας στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εντός της ιρανικής επικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα τις βραδινές επιχειρήσεις επιβεβαίωσε επίσημα το Διοικητήριο των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή (CENTCOM), υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για στοχευμένα πλήγματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει νέο γύρο έντασης στην ήδη εύθραυστη ισορροπία της περιοχής, ενώ οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 4:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 23:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν» με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

Τραμπ: «Για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη, το Ιράν θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα»

Εν τω μεταξύ νωρίτερα σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των πρόσφατων απωλειών Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι το Ιράν θα κληθεί να πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο κάθε μέλους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη μεταβιβάσει τη συγκεκριμένη οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

«Ασπίδα» προστασίας στον Νετανιάχου

Σε άλλη παρέμβασή του στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρείχε πλήρεις διαβεβαιώσεις ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο σύλληψης επί αμερικανικού εδάφους. Εξαίροντας τον ρόλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον εν εξελίξει πόλεμο κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε: «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ».

Η τοποθέτηση αυτή, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα, ήρθε ως άμεση απάντηση στον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στους New York Times, ο κ. Μαμντάνι είχε αποκαλύψει πως βρίσκεται σε νομικές διαβουλεύσεις για το αν υπάρχει η δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού ηγέτη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κατά την προγραμματισμένη παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αιτιολογώντας τη στάση του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει: «Η θέση του είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου σε βάρος του οποίου έχει ασκήσει διώξεις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά κάθε φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση της διεθνούς κοινότητας στον ΟΗΕ.

Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.