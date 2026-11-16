Νέα απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έλαβαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου σχολεία σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, το περιστατικό αποτελεί συνέχεια ανάλογων απειλών που έχουν αποσταλεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής εκκενώσεις σχολικών μονάδων.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων και η υπογραφή «M.A.»

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έφτασαν στα σχολεία προειδοποιούσαν για έκρηξη βόμβας εντός 40 λεπτών. Τα κείμενα έφεραν την υπογραφή «M.A.», τα αρχικά του ονόματος Μιχαήλ Αντρόποφ (Mikhail Andropov), το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στο κύμα ψευδών συναγερμών της προηγούμενης εβδομάδας, όταν χιλιάδες σχολεία είχαν γίνει αποδέκτες παρόμοιων απειλών.

Οι νέες οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών

Η απουσία εκκενώσεων αποδίδεται στη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από την αναστάτωση που προκλήθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη με την εκκένωση εκατοντάδων κτιρίων.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι οι μαζικές απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.

Πότε αποφασίζεται η εκκένωση

Βάσει των οδηγιών, η εντολή για εκκένωση ενός σχολικού συγκροτήματος εισηγείται αποκλειστικά από την αστυνομία ή την αρμόδια νομαρχιακή αρχή, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά αφορούν τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων, τη διαπίστωση ασυνήθιστων κινήσεων ακόμη και μέσω καμερών ασφαλείας, καθώς και την ύπαρξη σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενων αναφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.