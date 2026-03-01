Η δεύτερη μέρα της σύγκρουσης του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ξημέρωσε υπό τον ήχο νέων εκρήξεων σε χώρες του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη – μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – προχώρησε σε νέα σειρά επιθέσεων.
Ανταποκριτές του AFP στο Ντουμπάι άκουσαν μια δεύτερη σειρά εκρήξεων νωρίς το πρωί της Κυριακής, 1 Μαρτίου. Νωρίτερα ακόμα, είχαν ακουστεί εκρήξεις στο Ντουμπάι, τη Ντόχα και την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.
Δείτε live εικόνα από Ιράν, Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Βόρειο Ισραήλ, Ισφαχάν, Ντόχα και Μπαχρέιν
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από: το ξενοδοχείο Fairmont Palm, στο Ντουμπάι
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Ασκελόν, Τελ Αβίβ και Ιράν (οι κάμερες στο Ιράν βγαίνουν συχνά εκτός λειτουργίας, λόγω προβλημάτων με το ίντερνετ στη χώρα)
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από το Ντουμπάι
Στο παραπάνω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεχή κάλυψη των εξελίξεων από το Al Jazeera
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνονται κάμερες από: Χάιφα, Τελ Αβίβ, Ασκελόν, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη
Στο παραπάνω βίντεο συμπεριλαμβάνεται κάμερα από την Ιερουσαλήμ
Ελληνική πρεσβεία στα ΗΑΕ: «Μείνετε στα σπίτια σας»
Η ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσε οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Μέση Ανατολή, αλλά και σε εκείνους που την είχαν επισκεφτεί.
Τα ΗΑΕ πλήττονται από τις αδιάκοπες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ –Ισραήλ και πολλοί είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή μέσα στο φόβο και την ανησυχία.
«Mείνετε στα σπίτια σας, ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση», είναι οι οδηγίες της ελληνικής πρεσβείας.
Η ανακοίνωση της πρεσβείας
«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.
Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.
Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820
Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαπανατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5».
Η Ταϊλάνδη απομακρύνει τους πολίτες της από τη Μέση Ανατολή
Η Μπανγκόκ προετοιμάζεται να απομακρύνει εσπευσμένα υπηκόους της Ταϊλάνδης από χώρες της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ, με φόντο την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα, τις εκτοξεύσεις πυραύλων και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας και αμερικανικών βάσεων σε χώρες της περιοχής.
Η Ταϊλανδική κυβέρνηση συντονίζεται «με την πολεμική αεροπορία του βασιλείου (…) για να προετοιμαστούν» αεροπορικά μέσα ώστε να «απομακρυνθούν εσπευσμένα ταϊλανδοί πολίτες, με την προτεραιότητα να δίνεται σε αυτούς που βρίσκονται στο Ιράν», διευκρίνισε ο επικεφαλής της σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας πως μελετάται επίσης το ενδεχόμενο οργάνωσης πτήσεων τσάρτερ.
Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Κυριακής στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.
Οι σειρήνες «ήχησαν σε πολλές σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.
«Η Πολεμική Αεροπορία παρεμβαίνει για να αναχαιτίσει και να πλήξει τις απειλές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», πρόσθεσε.
Χτυπήθηκε ουρανοξύστης που κατοικούν Αμερικανοί στο Ντουμπάι
Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Εκατοντάδες διαδηλωτές αποπειράθηκαν να καταλάβουν το πρωί της Κυριακής (1/3) τον αυστηρά φυλασσόμενο τομέα όπου φιλοξενείται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, μετά τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Οι προσπάθειές τους απέτυχαν μέχρι στιγμής, όμως συνεχίζουν να προσπαθούν» να διατρήσουν την αλυσίδα των δυνάμεων ασφαλείας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα ιρακινά σώματα ασφαλείας.
Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.
Ιρακινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν και άλλες διαδηλώσεις, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι σιίτες.
Ένοπλα ιρακινά κινήματα υποστηριζόμενα από το Ιράν διεμήνυσαν χθες, Σάββατο, ότι δεν θα παραμείνουν «ουδέτερα», ότι θα δράσουν για να υπερασπιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία.
Δείτε βίντεο έξω από την πρεσβεία:
Η Κατάεμπ Χεζμπολά, από τις ισχυρότερες μεταξύ των παρατάξεων αυτών, διεμήνυσε ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις σε αντίποινα για τον θάνατο, χθες Σάββατο, δυο μαχητών της σε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράκ.
Τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.
Πρόσθεσε πως είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή του αεροδρομίου.
Λίγη ώρα αργότερα μικρή παράταξη προσκείμενη στο Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Αρμπίλ.
Χθες δυνάμεις του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πυραύλους και drones εφόρμησης πάνω από την Αρμπίλ.
Πίσω στη Βαγδάτη, ο Μοκτάντα Σαντρ, σιίτης ηγέτης με μεγάλη επιρροή, κήρυξε τριήμερο πένθος στο Ιράκ για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. «Με βαθιά θλίψη και τεράστια οδύνη απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας στο σύνολο του ισλαμικού κόσμου για το μαρτύριο του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε ο σιίτης ηγέτης μέσω X.
Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων
Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε το όνομα του Μουσαβί μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματικών που σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, μαζί με τον υπουργό Άμυνας του Ιράν, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ και τον Αλί Σαμχανί, σύμβουλο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι όλοι τους σκοτώθηκαν «στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας», ενώ πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα αργότερα.
Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΟΑΕ τη Δευτέρα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) θα συνεδριάσει τη Δευτέρα (2/3) εκτάκτως, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ.
Η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κυβερνητών της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιέννη, θα ασχοληθεί «με ζητήματα που συνδέονται με τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του εδάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθετε η ανακοίνωση.
Η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ θα ξεκινήσει από σήμερα
Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.
«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.
Παράλληλα, ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα.
«Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.
Οι Ιρανοί ζητούν εκδίκηση, πενθώντας για τον Χαμενεΐ
Τραμπ προς Ιράν: «Αν μας επιτεθείτε θα σας χτυπήσουμε με πρωτοφανή ισχύ»
Νέα προειδοποίηση Τραμπ για τους Ιρανούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πριν από λίγη ώρα μια ανάρτηση στο Truth Social με σκοπό να προϊδεάσει την Τεχεράνη τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που προχωρήσουν σε νέα επίθεση.
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε, ο Τραμπ: «Αν επιτεθούν, θα τους χτυπήσουμε με δύναμη που δεν έχει ξανά δει ο κόσμος».
Ιράν: Ήμασταν προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια
Το Ιράν είχε προετοιμαστεί «για όλα τα σενάρια», περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας» και «θα υποστούν τις συνέπειες».
Ίσραελ Κατς: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη»
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ίσραελ Κατς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».
«Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (…) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου», έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα», πρόσθεσε.