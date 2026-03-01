10:05

Η ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσε οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Μέση Ανατολή, αλλά και σε εκείνους που την είχαν επισκεφτεί.

Τα ΗΑΕ πλήττονται από τις αδιάκοπες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ –Ισραήλ και πολλοί είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή μέσα στο φόβο και την ανησυχία.

«Mείνετε στα σπίτια σας, ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση», είναι οι οδηγίες της ελληνικής πρεσβείας.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τα πλήγματα που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι, επί του παρόντος, κλειστός.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα ΗΑΕ και επιθυμούν να επαναπατριστούν (σε περίπτωση που υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαπανατρισμού), παρακαλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/XWgHGqpk6W9D3dhx5».