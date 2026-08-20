Η Ιταλία συγκλονίζεται από ένα νέο, εφιαλτικό κύμα έμφυλης βίας, καθώς έξι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια νυν ή πρώην συντρόφων τους μέσα σε μόλις λίγες ημέρες μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Η τραγική αυτή ακολουθία εγκλημάτων, με πιο πρόσφατα τη δολοφονία μιας 72χρονης στην Καλαβρία και μιας 50χρονης στο Κολεφέρο, φέρνει στην επιφάνεια τις δραματικές ελλείψεις του συστήματος προστασίας.

Παρά το γεγονός ότι η γυναικοκτονία έχει θεσμοθετηθεί ως αυτόνομο αδίκημα στον ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται επισήμως ως εθνική έκτακτη ανάγκη, η βία συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Η ανεπάρκεια της κρατικής απόκρισης γίνεται εμφανής σε περιπτώσεις όπως αυτή της 39χρονης στη Βενετία, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες που είχε υποβάλει η ίδια, αλλά και παρά το ιστορικό βίας του θύτη απέναντι σε άλλες τρεις γυναίκες στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα που οι φονικές επιθέσεις αυξάνονται, οι προσπάθειες πρόληψης υπονομεύονται στην πράξη, καθώς η κυβερνητική απόφαση να απαιτείται γονική συναίνεση για τη συμμετοχή των μαθητών σε σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης γύρω από τις υγιείς σχέσεις, οδήγησε στο πάγωμα μιας ζωτικής σημασίας εκστρατείας ενημέρωσης των νέων.