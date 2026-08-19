Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς έξι γυναίκες έχουν σκοτωθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τις 15 Αυγούστου.

Οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, όταν 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σ’ έναν αγρό κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας και μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια 39χρονη έχασε τη ζωή της από τον 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία, αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2002, τον συγκεκριμένο άνδρα είχαν καταγγείλει για βίαιη συμπεριφορά άλλες τρεις γυναίκες.

Η γυναικοκτονία έχει περιληφθεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς η φονική βία εναντίον γυναικών έχει φθάσει σε νέα ύψη στη χώρα, σημειώνει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ωστόσο, μια εκστρατεία για να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις με το αντίθετο φύλο σταμάτησε όταν η κυβέρνηση έθεσε ως προϋπόθεση την έγκριση των γονέων τους για τη συμμετοχή σ’ αυτή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και ANSA