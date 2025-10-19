Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σφοδρούς βομβαρδισμούς εξαπολύει από το απόγευμα της Κυριακής (19/10), ο ισραηλινός στρατός στην Χαν Γιουνίς, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «ξεκίνησαν τώρα ένα κύμα επιθέσεων» στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Αυτές οι επιθέσεις γίνονται εναντίον «τρομοκρατικών στόχων» της Χαμάς, αναφέρουν οι IDF στην ανακοίνωση, «μετά από μια κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα».

Η επίθεση πραγματοποιείται την ώρα που η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα φαίνεται να καταρρέει.

Σημειώνεται ότι προηγουμένως η Χαμάς εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, προκαλώντας ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση.

Νεκροί Διοικητής της Χαμάς και πέντε μαχητές

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη αλ-Ζαουάιντα στην κεντρική Γάζα σκότωσε έξι μέλη των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Γιαχία αλ-Μαμπχούχ, Διοικητή της επίλεκτης μονάδας στο Τάγμα Τζαμπάλια, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με το BBC, η επιδρομή στόχευε ένα μικρό παραθαλάσσιο καφέ που είχε στηθεί μέσα σε μια σκηνή, κατά μήκος της παραλίας της πόλης αλ-Ζαουάιντα.

Η αλ-Ζαουάιντα βρίσκεται ανάμεσα στην Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και την Χαν Γιουνίς, στην ακτογραμμή της Γάζας.

Οι έξι μαχητές, αρχικά από τη βόρεια Γάζα, φέρεται να επιχειρούσαν στην κεντρική περιοχή.

Ο θάνατος του αλ-Μαμπχούχ, Ανώτερου Επιχειρησιακού Διοικητή, είναι μία από τις πιο σημαντικές απώλειες για τις επίλεκτες δυνάμεις της Χαμάς από την έναρξη της εκεχειρίας.

Παρέμβαση Γουίτκοφ και Κούσνερ για αυτοσυγκράτηση

Η Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσε το Axios, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, λόγω της σημερινής έξαρσης βίας στη Γάζα.

‘Oπως αναφέρει το Axios, οι απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση», μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ίσραελ Κατς: «Η Χαμάς θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς, μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα, αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ, δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς, σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο αξιωματικός, που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι σήμερα σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις, βάσει της Συμφωνίας Εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα (νότια) και της Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Την ίδια ώρα, οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της Συμφωνίας Εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», σημείωσε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και τοπικές Υγειονομικές Αρχές, επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού.

Νετανιάχου: «Ο ισραηλινός στρατός θα αναλάβει σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη Συμφωνία Εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς», και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών Ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση τους όρους της Συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί, έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

Πηγές: TimesofIsrael – ΑΠΕ-ΜΠΕ